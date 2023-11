Mo: Israele prolunga di un'ora il 'corridoio di evacuazione' a Gaza

Tel Aviv, 8 nov. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha dichiarato che oggi estenderà l'orario in cui consentirà ai residenti di Gaza nel nord della Striscia di evacuare verso sud, dalle 14 alle 15 (ora locale). In un messaggio pubblicato sui social media in lingua araba da u...

Tel Aviv, 8 nov. (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha dichiarato che oggi estenderà l'orario in cui consentirà ai residenti di Gaza nel nord della Striscia di evacuare verso sud, dalle 14 alle 15 (ora locale). In un messaggio pubblicato sui social media in lingua araba da un portavoce dell'Idf, si legge che "abbiamo deciso di estendere di un'altra ora il funzionamento del corridoio sicuro sulla Salah al-Din Road per il movimento dei residenti a sud di Gaza! Per la vostra sicurezza, unitevi alle migliaia di persone che si sono dirette verso l'area meridionale di Gaza sin dalle ore del mattino, quindi cogliete l'opportunità fino alle tre del pomeriggio per proteggere voi stessi e i membri delle vostre famiglie".