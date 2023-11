Mo: Jihad islamica, 'prigionieri non civili israeliani non saranno liberati'

Mo: Jihad islamica, 'prigionieri non civili israeliani non saranno liber...

Gaza, 22 nov. (Adnkronos) – Nell'accordo raggiunto fra Israele e Hamas non saranno liberati 'prigionieri non civili israeliani'. Lo ha dichiarato su Telegram la Jihad islamica palestinese precisando che i soldati israeliani non saranno rilasciati finché “tutti i nostri prigionieri non saranno liberati dalle prigioni nemiche”.

"Sottolineiamo il nostro continuo confronto con l'aggressore, a tutti i livelli politici e sul campo, al fine di contrastare tutti gli obiettivi di questa aggressione", aggiunge la Jihad islamica.