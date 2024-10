Mo: Kelany (Fdi), 'vergognosa e pericolosa preghiera a Roma per Nasrallah'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Vergognoso e pericoloso che nel centro islamico Imam Mahdi di Roma, in zona Furio Camillo, sia stata organizzata per domani sera una cerimonia di preghiera in onore di Nasrallah, leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah ucciso da Israele. Il clima inol...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Vergognoso e pericoloso che nel centro islamico Imam Mahdi di Roma, in zona Furio Camillo, sia stata organizzata per domani sera una cerimonia di preghiera in onore di Nasrallah, leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah ucciso da Israele. Il clima inoltre a Roma si fa pesante, dopo che il ministero dell'Interno ha vietato le manifestazioni pro pal del 5 ottobre prossimo per motivi di sicurezza e ordine pubblico, mentre gli organizzatori hanno comunque deciso di scendere in piazza nonostante il divieto". Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile Immigrazione del partito.

"L’onda antisemita cavalcata dalle associazioni pro pal, dai carc e dal Nuovo partito comunista, che stila liste di proscrizione in cui si mettono alla gogna amici di Israele, le sortite di noti quanto improbabili personaggi come Chef Rubio, che invita addirittura a marchiare le case degli ebrei, dovrebbero risvegliare le coscienze della sinistra, che invece colpevolmente tace. Oggi -prosegue l'esponente Fdi- questa nuova provocazione del centro islamico di Roma che inneggia a Nasrallah definendolo un martire preoccupa ancora di più. Si levi la voce di tutta la politica, a partire dal Pd, che incredibilmente pare stia assistendo con condiscendenza a questi episodi inaccettabili. Esprimo solidarietà alle comunità ebraiche italiane, orgogliosa dell’elevato livello di attenzione e protezione che il Governo sta assicurando nelle piazze ed in tutti i luoghi sensibili”.