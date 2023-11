Mo: la famiglia del primo ministro scozzese Yousaf ha lasciato Gaza

Gaza, 3 nov. (Adnkronos) – I suoceri del primo ministro scozzese Humza Yousaf hanno lasciato Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah. Lo ha annunciato lo stesso Yousaf su X.

"Siamo estremamente sollevati che i genitori di Nadia abbiano potuto lasciare Gaza – ha scritto – Ringraziamo tutti per i messaggi di conforto espressi nelle ultime settimane. I nostri pensieri sono rivolti a coloro che non possono andarsene e che ancora soffrono a Gaza. Continueremo a far sentire la nostra voce per la pace".