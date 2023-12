Mo: Landini, 'cessate il fuoco per arrivare a due Stati due popoli'

Assisi, 10 dic. (Adnkronos) - "Siamo qui per rivendicare che ci sia un cessate il fuoco, che si fermino le guerre, sia quella che in atto tra Israele contro la Palestina sia quella che c'è in Ucraina tra Russia e Ucraina. Pensiamo in particolare, per quello che riguarda la Palestina...

Assisi, 10 dic. (Adnkronos) – "Siamo qui per rivendicare che ci sia un cessate il fuoco, che si fermino le guerre, sia quella che in atto tra Israele contro la Palestina sia quella che c'è in Ucraina tra Russia e Ucraina. Pensiamo in particolare, per quello che riguarda la Palestina e il popolo palestinese, che condannando il terrorismo è necessario riconoscere il diritto di quel popolo ad avere un Stato e che la lotta due Stati e due popoli, israeliano e palestinese, è la base per costruire la pace". Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della Marcia per la pace ad Assisi.

"E allora per questo -han aggiunto- bisogna cessare le armi, bisogna cessare il fuoco e bisogna riavviare un negoziato vero che produca questo risultato. E stiamo chiedendo a tutti i Governo di svolgere questa funzione, consideriamo sbagliata la scelta che hanno fatto gli Stati Uniti di non votare all'Onu il cessate il fuoco".