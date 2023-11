Mo: Lavrov, 'evacuare cittadini russi da Gaza prima possibile'

Mosca, 7 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato in una telefonata al segretario generale del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina Hussein al-Sheikh che i cittadini russi devono essere evacuati dalla Striscia di Gaza il ...

Mosca, 7 nov. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato in una telefonata al segretario generale del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina Hussein al-Sheikh che i cittadini russi devono essere evacuati dalla Striscia di Gaza il prima possibile.

"La conversazione si è concentrata su come si sta evolvendo la situazione nell'area del conflitto israelo-palestinese, in particolare sul diffuso scontro armato in corso nella Striscia di Gaza – ha riferito il ministero – Lavrov ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco immediato per evitare ulteriori vittime civili, e l'espansione degli aiuti umanitari nella Striscia e la pronta evacuazione dei cittadini russi dall'enclave".