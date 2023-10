Mo: Lavrov, 'Usa hanno portato ad attuale situazione disastrosa'

Mosca, 26 ott. (Adnkronos) – "La Russia condanna le azioni terroristiche e tutte le altre azioni che violano il diritto internazionale umanitario e causano danni alla popolazione civile, e chiede l'immediata cessazione delle ostilità e la ripresa dei negoziati sulla creazione di uno Stato palestinese indipendente, solennemente promesso al paese Palestinesi quasi 75 anni fa". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parlando in una una conferenza sulla sicurezza eurasiatica a Minsk, aggiungendo che "i tentativi di Washington di monopolizzare il processo di risoluzione hanno portato all’attuale situazione disastrosa".

"La Russia chiede l'immediata cessazione delle ostilità nel conflitto israelo-palestinese, nonché i negoziati per la creazione di uno Stato palestinese, ha aggiunto il ministro, secondo cui, uno degli obiettivi principali è “cucire” l’Eurasia in uno spazio unificato per affrontare sfide comuni in nome della pace e della prosperità di tutti i suoi popoli.