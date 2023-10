Mo: Lega, 'attacco vergognoso e da condannare'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Solidarietà al popolo di Israele vittima di un vile attacco terroristico che ha colpito duramente i civili. L’ennesima pagina di orrenda violenza perpetrata da Hamas che va condannata a livello mondiale con i fatti. La Lega da sempre è al fianco di Israele e sostiene il suo diritto a difendersi non solo a parole: prova ne è che in Ue siamo il primo partito italiano per voti in suo sostegno”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.