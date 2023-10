Mo: Lega invia a sindaci mozione pro-Israele, 'idee chiare su da che parte stare'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - La Lega chiede ai suoi amministratori di far girare nei territori una proposta di mozione a sostegno della popolazione israeliana. In un messaggio con tanto di logo della 'Lega per Salvini premier', il dipartimento degli enti locali del Carroccio si rivolge ai s...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – La Lega chiede ai suoi amministratori di far girare nei territori una proposta di mozione a sostegno della popolazione israeliana. In un messaggio con tanto di logo della 'Lega per Salvini premier', il dipartimento degli enti locali del Carroccio si rivolge ai sindaci e ai rappresentanti del partito nei comuni amministrati con la richiesta "urgente" di presentare il testo.

La mozione, visionata dall'AdnKronos "impegna il sindaco e la giunta comunale a condannare fermamente l'attacco a Israele da parte dell'organizzazione terroristica islamica Hamas; a farsi parte attiva in ogni sede a sostenere l'auspicato processo di pace e il diritto dello stato di Israele di esistere e difendersi; a inviare il presente provvedimento all'ambasciatore israeliano e al governo italiano".

Una comunicazione per chiarire nei territori la linea del partito in merito al conflitto in Medio Oriente. L'invito da parte dei vertici è quello di assumere una "presa di posizione netta. La Lega sta dalla parte dell’unica democrazia occidentale di tutto il Medio Oriente. La Lega sta con Israele senza se e senza ma", viene ricordato ai dirigenti locali. "In questa guerra dobbiamo avere le idee ben chiare da che parte stare".