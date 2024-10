Mo: Lega, 'solidarietà a troupe Tg3 aggredita in Libano'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Solidarietà alla troupe del Tg3 aggredita stamane in Libano, al confine con Israele. Condoglianze anche alla famiglia dell’autista locale che ha avuto un infarto. Grazie a tutti i giornalisti che ogni giorno sono al lavoro per garantire il diritto all’informazione, talvolta anche mettendo in pericolo la propria vita". Così i parlamentari della Lega componenti della commissione Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.