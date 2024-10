Mo: Lupi, 'evitiamo escalation per lasciare spazio a diplomazia'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Sosteniamo la linea del governo, condannando fermamente l’attacco iraniano a Israele ma chiedendo un immediato cessate il fuoco a entrambi i paesi coinvolti. Dobbiamo evitare che ci siano ulteriori escalation. Il nostro sostegno a Israele rimane immutato, ma crediamo fortemente che, in questo momento delicato, sia necessaria una tregua per lasciare spazio alla diplomazia, l’unica via per arrivare ad una pace giusta.” Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.