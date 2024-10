Mo: M5s Europa, 'Ue vari sanzioni ed embargo di armi contro Israele'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Le drammatiche notizie che arrivano dal Libano impongono una risposta netta e immediata da parte dell’Unione europea. Non possiamo continuare ad assistere in silenzio a quella che è una vera e propria aggressione da parte di Israele verso un altro Paese ...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Le drammatiche notizie che arrivano dal Libano impongono una risposta netta e immediata da parte dell’Unione europea. Non possiamo continuare ad assistere in silenzio a quella che è una vera e propria aggressione da parte di Israele verso un altro Paese sovrano, con aerei e droni che hanno causato già centinaia di vittime. Servono azioni e servono subito. L’Europa deve agire e chiedere immediatamente uno stop delle ostilità e imporre sanzioni severe al governo di Netanyahu che sta destabilizzando tutta la regione con il rischio di coinvolgere nella sua folle corsa tutto il Mediterraneo". Così in una nota congiunta Danilo Della Valle e Gaetano Pedullà, europarlamentari del Movimento 5 Stelle.

"Contro questa flagrante violazione del diritto internazionale l’Ue ha due strumenti che deve mettere in campi subito: l’embargo di armi e sanzioni economiche che prevedano lo scioglimento dell’accordo di associazione Ue-Israele. Basta connivenze con chi semina morte e distruzione", concludono i due europarlamentari pentastellati.