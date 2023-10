Mo: Magi-Della Vedova (+Eu), 'Parlamento si esprima con mozione unitaria'

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Come +Europa riteniamo necessario che il Parlamento italiano si esprima con una mozione unitaria su Israele e il terribile attacco subito da Hamas". Lo affermano il segretario di +Europa Riccardo Magi e il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova."Le came...

Roma, 10 ott (Adnkronos) – "Come +Europa riteniamo necessario che il Parlamento italiano si esprima con una mozione unitaria su Israele e il terribile attacco subito da Hamas". Lo affermano il segretario di +Europa Riccardo Magi e il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Le camere devono condannare senza esitazioni, in maniera unanime tra tutte le forze, quanto accaduto nella giornata di sabato 7 ottobre. Di fronte a eventi drammatici di questo tipo non può esserci esitazione e soprattuto non sarebbero tollerabili giochetti tra maggioranza e opposizione -aggiungono-. Nessuno deve pensare di lucrare politicamente su questa vicenda. Il nostro auspicio, e stiamo lavorando per questo, è che si arrivi a una mozione unitaria in cui tutti si riconoscano”.