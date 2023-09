Mo: Magni (Avs), 'Tajani si attivi per rilascio italo-palestinese arrestato senza motivo'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Il governo si attivi per la liberazione di Khaled el Qaisi, cittadino italo palestinese ricercatore de La Sapienza di Roma , arrestato in Israele lo scorso 31 agosto al valico di frontiera con la Giordania mentre era in vacanza con la famiglia. Un arresto arbitrario...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Il governo si attivi per la liberazione di Khaled el Qaisi, cittadino italo palestinese ricercatore de La Sapienza di Roma , arrestato in Israele lo scorso 31 agosto al valico di frontiera con la Giordania mentre era in vacanza con la famiglia. Un arresto arbitrario e senza motivo". Lo afferma Tino Magni, senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

"Ieri si è tenuta una nuova udienza ed è stata decisa la proroga della detenzione per ulteriori sette giorni – prosegue Magni -. Non è nota l'imputazione così come non sono note le fonti di prova su cui si basa la detenzione. Una cosa gravissima. Un nuovo caso Zaki". "Il ministro Tajani si attivi con Israele e riporti in Italia all’affetto della sua famiglia Khaled el Qaisi", conclude l'esponente dei rossoverdi.