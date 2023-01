Mo: Malan, 'ricordo Shoah accompagni vicinanza a Israele'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Ho manifestato la solidarietà all’ambasciatore d’Israele, Alon Bar, a seguito dei gravi attentati avvenuti nelle ultime ore a Gerusalemme, negli stessi giorni in cui si celebra la Giornata della Memoria. Questi atti terroristici non possono che es...

(Adnkronos) – "Ho manifestato la solidarietà all’ambasciatore d’Israele, Alon Bar, a seguito dei gravi attentati avvenuti nelle ultime ore a Gerusalemme, negli stessi giorni in cui si celebra la Giornata della Memoria. Questi atti terroristici non possono che essere condannati senza riserve. Il ricordo della Shoah non può che accompagnarsi alla vicinanza allo Stato d’Israele, che ha dato una casa e un rifugio a tanti sopravvissuti”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.