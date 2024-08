Mo: Malan, 'vicini a Mieli, inquietante lista proscrizione sionisti'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Inquietante la lista di proscrizione degli 'sionisti” diffusa dal 'nuovo Partito comunista italiano'. Esprimo piena solidarietà a tutti coloro che vi sono stati inclusi e vengono esposti a possibili atti violenti da parte dei non rari fanatici. In particolare, tutto il Gruppo dei senatori di Fratelli d’Italia si stringe alla collega Ester Mieli". Lo afferma il capogruppo, Lucio Malan.

"Purtroppo -aggiunge- questo ‘nuovo Pci’ non è isolato nel fomentare odio nei confronti di Israele e di conseguenza di tutti coloro che non si accodano alle accuse di genocidio. Troppo spesso sono stati tollerati in manifestazioni della sinistra, slogan per la ‘Palestina libera dal Fiume al Mare’, cioè per l’annientamento dello Stato d’Israele e troppo spesso -come in questa inquietante lista- l’odio sembra più concentrato sugli ebrei in generale che verso le scelte politiche israeliane. Chi non concorda dovrebbe dissociarsi apertamente”.