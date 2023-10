Mo: Mantovano, 'italiani intelligenti, nessuno brucerebbe Corano'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Noi siamo un popolo intelligente che non ammetterebbe mai che un libro sacro, per esempio il Corano, venga bruciato pubblicamente e che qualora una cosa del genere si realizzasse nessuno intervenga per stroncare questo tipo di azione, stupida prima ancora che irrisp...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Noi siamo un popolo intelligente che non ammetterebbe mai che un libro sacro, per esempio il Corano, venga bruciato pubblicamente e che qualora una cosa del genere si realizzasse nessuno intervenga per stroncare questo tipo di azione, stupida prima ancora che irrispettosa e sanzionare chi lo fa, purtroppo questo è accaduto in altri Paesi europei che ne hanno pagato un prezzo elevatissimo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, all'assemblea nazionale di Azione.