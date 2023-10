Mo: Martusciello (Fi), 'fossi un rettore mi vergognerei di avere Zaki in staff accademico'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Zaki è un ricercatore? Fossi un rettore mi vergognerei di avere nello staff accademico un ricercatore che afferma simili bestialità". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, commentando il duro attacco social di Patrick Zaki contro Israele e Nethanyahu. Per Martusciello, "le dichiarazioni di Zaki sono offensive per le nostre università, per i nostri studenti e per quanti studiano per diventare ricercatori". "Questo idolo della sinistra – conclude l’esponente forzista – merita solo di essere ignorato".