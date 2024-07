Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Liberazione immediata degli ostaggi e rispetto a Gaza del diritto umanitario, continuando a lavorare per la soluzione 'due popoli in due Stati', con la necessità di impedire ogni rischio di allargamento del conflitto. Sono questi i temi al centro dell...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Liberazione immediata degli ostaggi e rispetto a Gaza del diritto umanitario, continuando a lavorare per la soluzione 'due popoli in due Stati', con la necessità di impedire ogni rischio di allargamento del conflitto. Sono questi i temi al centro dell'incontro questa mattina al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. É stato inoltre messo in evidenza l'impegno umanitario italiano per Gaza che prevede un incremento degli aiuti.