Mo: Maullu (Fdi), 'Conte ha coda di paglia e usa intimidazione'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Mentre si susseguono crudeli immagini provenienti dal teatro di guerra, Giuseppe Conte non trova di meglio da fare che annunciare un'azione giudiziaria contro Meghnagi per una presunta diffamazione riguardo all'assenza dell'M5s ai raduni di Roma e Milano pro Israele. Nell'esprimere la solidarietà verso Meghnagi mi domando se forse il leader grillino abbia la coda di paglia in quanto preferisce aggredire invece di entrare nel merito di una scelta quantomeno discutibile. Non pensi di intimidire chi invece una scelta l'ha fatta; il suo atteggiamento è chiaramente figlio di un partito che considera la democrazia frutto solo di un algoritmo, qualche volta manipolato". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore di Milano, Stefano Maullu.