Mo: media Damasco, '14 morti in raid Idf in Siria'

Damasco, 9 set. (Adnkronos) – Gli attacchi notturni in Siria attribuiti a Israele hanno causato la morte di almeno 14 persone nella provincia centrale di Hama. Lo riferiscono i media statali siriani, affermando che "il numero dei martiri causati dall'aggressione israeliana in diversi siti nelle vicinanze di Masyaf è salito a 14 martiri e 43 feriti, di cui sei in condizioni critiche", riporta l'agenzia di stampa ufficiale Sana citando una fonte medica.