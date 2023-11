Mo: media, Idf arresta leader di Hamas in Cisgiordania

Mo: media, Idf arresta leader di Hamas in Cisgiordania

Ramallah, 15 nov. (Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane hanno arrestato il leader di Hamas Hussein Abu Queiq a Ramallah. Lo riferisce il portale Quds con riferimento a fonti locali, secondo cui l'esponente del gruppo islamista è stato fermato durante un raid nella città di Al-Bira in Cisgiordania.

L'esercito israeliano non ha ancora annunciato l'arresto di Abu Queiq. In passato, sia Israele che l'Autorità Nazionale Palestinese lo avevano ripetutamente detenuto e arrestato per le sue attività con Hamas.