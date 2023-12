Mo: media, 'Idf reprime protesta contro ingresso aiuti a Gaza'

Gaza, 21 dic. (Adnkronos) - L'esercito israeliano sta tentando di reprimere una protesta per impedire ai camion di aiuti umanitari di entrare a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che una ventina di manifestanti stanno tentando di raggiungere a p...

Gaza, 21 dic. (Adnkronos) – L'esercito israeliano sta tentando di reprimere una protesta per impedire ai camion di aiuti umanitari di entrare a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che una ventina di manifestanti stanno tentando di raggiungere a piedi il valico dopo essere stati fermati dalla polizia vicino a Urim, a circa 25 chilometri in linea d'aria da Kerem Shalom. Altri stanno cercando di farsi strada a piedi attraverso la Route 10, che corre lungo il confine con l’Egitto.

I manifestanti fermati dalla polizia sventolavano bandiere israeliane e tenevano cartelli che accusavano il governo di sostenere il 'nemico' permettendo ai camion di entrare a Gaza. “Gli aiuti al nemico uccidono i soldati”, recitava un cartello. La protesta è stata organizzata da due gruppi, tra cui la Marcia delle Madri, che rappresenta i genitori dei soldati israeliani che combattono a Gaza.