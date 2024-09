Mo: media, 'Israele si prepara a possibile invasione di terra in Libano&...

Tel Aviv, 25 set. (Adnkronos) - L'esercito israeliano si sta preparando per una possibile operazione di terra in Libano. Lo riferisce l'emittente pubblica israeliana Kan, aggiungendo che il ministro della Difesa Yoav Gallant ha incontrato i soldati che si stanno addestrando per uno scenari...