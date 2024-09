Mo: media, 'nuovi raid Idf in campo profughi di Tulkarem'

Ramallah, (Adnkronos) - I soldati israeliani hanno nuovamente attaccato il campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania, dopo che si erano ritirati brevemente in mattinata. Lo scrive al Jazeera, che parla di combattimenti in corso nell'area. I bulldozer e i veicoli militari alla periferia del ca...