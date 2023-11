Mo: Meloni a Erdogan, 'Hamas rilasci ostaggi, pause umanitarie per popolazione Gaza'

Mo: Meloni a Erdogan, 'Hamas rilasci ostaggi, pause umanitarie per popol...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Durante la telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan "entrambi i leader hanno riaffermato la volontà di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in questa difficile fase della regione. La conversazione è stata l’occasione per ribadire la posizione dell’Italia e in particolare la necessità di un immediato rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e il sostegno a pause umanitarie a favore della popolazione civile a Gaza". Ne dà notizia Palazzo Chigi.

"In tale contesto, il Presidente del Consiglio ha informato il suo interlocutore sugli aiuti umanitari italiani giunti via Egitto e i possibili ulteriori assetti da dispiegare a favore della popolazione civile di Gaza", viene spiegato in una nota. "I due leader hanno sottolineato l’importanza di mantenere uno stretto coordinamento sull’evolversi della crisi ed è stato espresso l’auspicio di poter presto avere una nuova occasione di incontro".