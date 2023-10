Mo: Meloni a Ue, 'soluzione 2 popoli 2 stati, diritto Israele a esistenza e autodifesa'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Occorre tornare a ragionare su soluzioni a lungo termine", "riprendendo la visione due popoli e due Stati", che abbia "come presupposti riconoscimento reciproco e il diritto di Israele all'esistenze e all'autodifesa". Lo ha detto, ...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Occorre tornare a ragionare su soluzioni a lungo termine", "riprendendo la visione due popoli e due Stati", che abbia "come presupposti riconoscimento reciproco e il diritto di Israele all'esistenze e all'autodifesa". Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla videoconferenza straordinaria del Consiglio Europeo convocato per discutere dell'attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso.