Mo: Meloni, 'cessate fuoco anche temporaneo può essere chiave volta'**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Teme un conflitto regionale ancora più ampio? "Se non lo temessi non sarei qui. Non ho fatto mistero di essere preoccupata della situazione mediorientale, parlo con Netanyahu molto spesso, parlo con tutti i leader della regione. Penso che la proposta di un cessate il fuoco, anche temporaneo, che l'Italia ha portato avanti con altri attori della comunità internazionale, possa essere una chiave di volta. Noi sappiamo che c'è stata da parte libanese adesione a questa proposta, ora credo che uno sforzo debba farlo Israele". Così la premier Giorgia Meloni in una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4.