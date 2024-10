Mo: Meloni, 'con Mikati affrontato anche tema rifugiati siriani, impegno Italia'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo approfondito con il primo ministro Mikati la situazione dei profughi interni a Libano e ci siamo occupati anche della crisi dei rifugiati, che è un problema che ha riguardato il Libano per molti anni. Si stima che oltre un milione di persone, di persone sfollate, siano arrivate in Libano in seguito al conflitto in Siria e, come ho detto prima, l'Italia è pronta a affrontare questa problematica a livello nazionale, ma non solo, anche europeo. Per quanto riguarda la questione dei rifugiati, è un argomento su cui l'Italia si impegna da anni e stiamo collaborando con i nostri partner europei per creare le condizioni necessarie per far sì che i profughi possano ritornare in Siria. Ovviamente il ritorno deve essere volontario, sicuro, degno e sostenibile ed è per questo che sosteniamo anche gli sforzi profusi dall'UNHCR". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati, dopo l'incontro bilaterale a Beirut.