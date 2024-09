Mo: Meloni, 'mai più tragedie come quelle viste in Libano'

New York, 25 set. (Adnkronos) - "Non possiamo più assistere a tragedie come quelle di questi giorni nel Sud e nell’Est del Libano, con il coinvolgimento di civili inermi, tra cui numerosi bambini". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea Generale ...