Mo: Meloni, 'quanto accade è anche figlio invasione russa in Ucraina'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Sulla crisi in Medio Oriente, è una questione che io ho posto a vari livelli, penso che quello che sta accadendo nel mondo sia anche figlio dell'invasione russa all'Ucraina. Qualcuno aveva detto che se saltano le regole del diritto internazionale, avremmo visto molti focolai sorgere, avremmo avuto un mondo nel caos, che difendere l'Ucraina è anche un modo per difenderci e, infatti, l'abbiamo visto. Noi vediamo ogni giorno moltiplicarsi focolai di crisi e credo che sia tutto figlio dell'invasione in Ucraina. Questo è a maggior ragione un motivo per non abbassare la guardia, non possiamo permettercelo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.