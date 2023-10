Mo: Meloni, 'rafforzata sicurezza nostri luoghi sensibili, rischio emulazione'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Mi ha colpito il fatto che miliziani di Hamas volessero riprendere scene cosi atroci e questo può portare al rischio che qualcuno ritenga di dover emulare il terrore. I nostri servizi sono allertati, bisogna controllare chi arriva soprattutto sulla rotta balcanica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante un punto stampa a Maputo.

"Non c'è un livello di allerta particolare in Italia – ha poi puntualizzato la premier – come sapete, abbiamo rafforzato la sicurezza dei luoghi sensibili e delle comunità ebraiche".