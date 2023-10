Mo: Meloni, 'soddisfatta da conclusioni Ue, confronto serio e maturo'

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) - Sulla crisi mediorientale in Consiglio europeo "c'è stata una discussione lunga, concreta, secondo me molto proficua. Sono soddisfatta delle conclusioni, che riflettono la delicatezza della questione. C'è stato un confronto serio e maturo...

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) – Sulla crisi mediorientale in Consiglio europeo "c'è stata una discussione lunga, concreta, secondo me molto proficua. Sono soddisfatta delle conclusioni, che riflettono la delicatezza della questione. C'è stato un confronto serio e maturo, l'Ue ha le stesse priorità dell'Italia: fare del nostro meglio per evitare un'escalation, lavorare sul fronte umanitario e su una soluzione strutturale di lungo periodo, che va immaginata ora, bisogna essere concreti sulla soluzione due popoli due Stati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.