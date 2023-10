Mo: Meloni vede Re Bahrain , 'insieme per evitare allargamento crisi'

Roma, 17 ott- (Adnkronos) – "Un piacere aver accolto il Re del Bahrain, Sua Maestà Hamad Bin Isa Al-Khalifa. Insieme abbiamo approfondito i temi dell’agenda bilaterale, con particolare riferimento alla collaborazione in ambito commerciale e difesa. Proficuo scambio anche sui principali temi regionali, a partire dalla crisi in corso in Medio Oriente: lavoriamo insieme per evitare un allargamento della crisi e per favorire la soluzione dei problemi umanitari più urgenti". Lo scrive in un tweet la premier Giorgia Meloni.