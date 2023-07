Mo: Michelotti (Fdi), 'Ascari non chiarisce, su Hamas nessuna ambiguità è possibile'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo letto la precisazione, che non chiarisce nulla, dell’onorevole Stefania Ascari sulla preoccupante vicenda del finanziamento dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, fondata da Mohammad Honnoun, ad Hamas". Co...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Abbiamo letto la precisazione, che non chiarisce nulla, dell’onorevole Stefania Ascari sulla preoccupante vicenda del finanziamento dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, fondata da Mohammad Honnoun, ad Hamas". Così Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d'Italia.

"Limitarsi a dire, da parte della collega Ascari che 'a oggi l’associazione non risulta essere coinvolta in alcun procedimento né aver riportato condanne penali' è davvero troppo poco", continua Michelotti che poi spiega che si sarebbero aspettati "una forte autocritica e soprattutto un giudizio pubblico, chiaro e netto sul fatto che su Hamas e tutte le associazioni a esso collegate in vari modi non ci può essere alcuna ambiguità".

"Chi ricopre il ruolo di parlamentare dovrebbe evitare di partecipare a iniziative promosse da associazioni anche lontanamente riconducibili a situazioni di collateralismo o vicinanza con Hamas e il terrorismo. La collega Ascari dimostra di non avere la sensibilità per comprendere la gravità di quanto accaduto e a questo punto farebbe bene a valutare l’ipotesi di dare le dimissioni da componente della commissione antimafia", conclude il parlamentare.