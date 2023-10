Mo: Minniti, 'rallentamento positivo, rischi per Israele se risposta solo militare'

Mo: Minniti, 'rallentamento positivo, rischi per Israele se risposta sol...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Posto che stiamo parlando di una situazione drammatica, il fatto che ci si fermi a riflettere è un segnale positivo. Israele sta cominciando a comprendere che una risposta esclusivamente militare su Gaza la espone a due rischi: il primo è militare perché entrare in una città è complicato, il secondo è diplomatico perché Israele rischia l'isolamento" da parti di stati come Siria e Egitto. Così Marco Minniti 'In Mezz'ora' su Rai3.