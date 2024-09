Mo: Mosca, 'condanniamo attacchi di Israele contro Libano'

Mosca, 24 set. (Adnkronos) - Mosca condanna fermamente gli attacchi militari su larga scala di Israele contro il Libano. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, sottolineando che l'ultima escalation in Libano è profondamente preoccupante. "Il 2...

Mosca, 24 set. (Adnkronos) – Mosca condanna fermamente gli attacchi militari su larga scala di Israele contro il Libano. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, sottolineando che l'ultima escalation in Libano è profondamente preoccupante. "Il 23 settembre, la leadership israeliana ha annunciato che l'Idf aveva lanciato un'operazione offensiva, soprannominata 'Northern Arrows', volta a minare l'infrastruttura militare del movimento Hezbollah", ha ricordato la Zakharova, aggiungendo che "l'aeronautica militare israeliana ha condotto massicci attacchi aerei in tutto il Libano, colpendo decine di insediamenti nel sud e nell'est del paese. Hezbollah, a sua volta, ha intensificato i suoi attacchi missilistici contro le strutture militari in Israele".

"Condanniamo fermamente gli attacchi militari su larga scala contro il Libano – ha detto ancora la portavoce – Vorremmo in particolare sottolineare la nostra posizione di principio sull'inammissibilità di attacchi indiscriminati che prendono di mira i civili".