Mo: mozione Più Europa, 'ogni sforzo per ricostruire processo pace'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "A seguito dell’ingiustificato, inumano ed efferato attacco terroristico di massa, compiuto ai danni di centinaia e centinaia civili israeliani inermi da parte delle milizie di Hamas, che ha innescato lo scontro armato in corso in queste ore, impegna il Governo: a riconoscere a Israele il diritto di esistere e difendersi secondo il diritto internazionale, nel rispetto di quello umanitario; a cooperare per il disarmo e la disarticolazione dell’organizzazione terroristica di Hamas". E' quanto si legge nella mozione Della Vedova-Magi.

Inoltre prosegue il testo di Più Europa, la mozione impegna il governo "ad attivarsi immediatamente, insieme ai principali partner, affinché l’Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa promossa sia dall’Ue sia dall’Onu e altre organizzazioni internazionali, volta a evitare l’escalation militare; a fornire, nel quadro dell’Unione europea, supporto e aiuti di natura umanitaria alle popolazioni colpite, verificando che nessuna forma di finanziamento e sostegno possa supportare indirettamente l’attività di organizzazioni terroristiche per colpire Israele".

"A seguire con attenzione la situazione dei cittadini italiani presenti e a garantire un positivo esito delle procedure di rientro; a mettere in campo ogni sforzo, in particolare attraverso l’Unione europea, per ricostruire un processo di pace che riaffermi il diritto d’Israele e Palestina a coesistere sulla base dello spirito e della lettera degli accordi di Oslo per l’obiettivo dei 'due popoli due stati'”.