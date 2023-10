Mo: Msf, 'ospedali a Gaza al collasso'

Gaza, 11 ott. (Adnkronos) – Gli ospedali di Gaza sono pieni e soffrono di carenza di farmaci, forniture mediche ed elettricità. Lo ha riferito Medici Senza Frontiere (Msf), mentre una crisi umanitaria si sta rapidamente diffondendo nell’enclave palestinese sotto il bombardamento israeliano. Israele ha intensificato la sua offensiva aerea nella Striscia in seguito all'assalto di Hamas del fine settimana, lasciando centinaia di migliaia di sfollati, molti dei quali tagliati fuori da cibo ed elettricità.

In una dichiarazione, Avril Benoît, direttore esecutivo di Msf-Usa, ha affermato che Medici Senza Frontiere “sta riscontrando carenza di acqua, elettricità e carburante, su cui gli ospedali fanno affidamento per i loro generatori. Alcuni ospedali hanno carburante sufficiente solo per quattro giorni". Una clinica di Msf a Gaza City è stata "leggermente danneggiata" da un'esplosione lunedì, ma è ancora operativa, ha detto Benoît. Un'infermiera e l'autista di un'ambulanza sono rimasti uccisi ni raid e molti altri sono rimasti feriti, ha aggiunto. Il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 950 e altre 5.000 persone sono rimaste feriti negli attacchi aerei israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Gaza.

Secondo le forze di difesa israeliane, almeno 1.200 persone sono morte in Israele in seguito all'attacco senza precedenti di Hamas sabato. Msf ha affermato che attualmente non gestisce programmi medici in Israele, ma ha offerto il suo sostegno agli ospedali israeliani che hanno in cura "un numero elevato di vittime" della guerra.