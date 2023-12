Mo: Msf, 'truppe israeliane prendono il controllo dell'ospedale al-Awda di Gaza'

Gaza, 19 dic. (Adnkronos) - Le forze israeliane hanno preso il controllo dell’ospedale al-Awda di Gaza dopo averlo assediato per 12 giorni. Lo ha riferito Medici senza frontiere (Msf), aggiungendo che uomini di età pari o superiore a 16 anni sono stati portati fuori, spogliati, legati e...

Gaza, 19 dic. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno preso il controllo dell’ospedale al-Awda di Gaza dopo averlo assediato per 12 giorni. Lo ha riferito Medici senza frontiere (Msf), aggiungendo che uomini di età pari o superiore a 16 anni sono stati portati fuori, spogliati, legati e interrogati, tra cui sei operatori di Msf. Dopo gli interrogatori, la maggior parte è stata rimandata in ospedale e gli è stato detto di non muoversi.

“L’ospedale Al-Awda ha ancora decine di pazienti al suo interno, 14 dei quali sono bambini. L’ospedale è ora senza elementi essenziali come l’anestesia generale e l’ossigeno”, ha detto il gruppo umanitario.