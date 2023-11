Mo: Mulè (Fi), 'sostegno a manifestazione della comunità ebraica Milano'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto lo scorso 7 ottobre in Israele è una tragedia che necessita del coinvolgimento di tutti noi affinché sia chiaro da che parte stiamo e che gli uomini di Hamas e i loro sostenitori sono solo dei terroristi. Per questo esprimo ...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Quello che è accaduto lo scorso 7 ottobre in Israele è una tragedia che necessita del coinvolgimento di tutti noi affinché sia chiaro da che parte stiamo e che gli uomini di Hamas e i loro sostenitori sono solo dei terroristi. Per questo esprimo il mio più pieno e convinto appoggio alla manifestazione organizzata questo pomeriggio dalla Comunità ebraica di Milano alle ore 18:45 presso la Sinagoga Centrale di via Guastalla, per sostenere Israele e richiedere la liberazione di tutti gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. Io ci sarò con il cuore, chi può ci vada di persona". Lo scrive su X Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.