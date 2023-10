Mo: Musumeci, 'vile aggressione potrebbe far saltare il banco, lavorare per evitare guerra'

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) - "La diplomazia internazionale ha fatto tantissimo negli ultimi anni per inseguire un obiettivo di pace fra lo Stato di Israele e quello della Palestina. Io ho la sensazione che questa vile aggressione possa far saltare il banco e le conseguenze non potra...

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – "La diplomazia internazionale ha fatto tantissimo negli ultimi anni per inseguire un obiettivo di pace fra lo Stato di Israele e quello della Palestina. Io ho la sensazione che questa vile aggressione possa far saltare il banco e le conseguenze non potranno non riflettersi innanzitutto sulle regioni che appartengono al bacino Mediorientale Euroafricano. Ecco perché bisogna lavorare perché rientri il pericolo di una guerra che potrebbe anche ampliarsi. Serve una condanna senza se e senza ma e so che il nostro governo attraverso la rappresentanza diplomatica si sta prodigando e impegnando per contenere una possibile esplosione". Lo ha detto il ministro Nello Musumeci a margine della convention di Fdi a Brucoli (Siracusa).