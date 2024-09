Mo: Nardella (Pd), 'comunità internazionale fermi Netanyahu'

Roma, 16 set (Adnkronos) – "La decisione di Netanyahu di cambiare lo status quo del Monte del Tempio, o spianata delle moschee, simbolo universale della coesistenza delle tre religioni monoteiste è l’ennesimo gravissimo gesto provocatorio di un politico estremista, irresponsabile e fanatico". Lo dice Dario Nardella europarlamentare del Pd.

"La comunità internazionale deve fermare il primo ministro israeliano che dimostra di avere come unico obiettivo la cancellazione totale del popolo palestinese e lo spargimento continuo di odio, finendo così per danneggiare profondamente anche il suo stesso paese, Israele. ‘Non ci può essere pace nel mondo se non c’è pace a Gerusalemme’. Mai parole furono più vere come quelle del sindaco fiorentino Giorgio La Pira”, aggiunge.