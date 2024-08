Mo: Netanyahu, 'in carica finché riuscirò ad aiutare Israele, dispiaciuto per 7/10'

Mo: Netanyahu, 'in carica finché riuscirò ad aiutare Israe...

Mo: Netanyahu, 'in carica finché riuscirò ad aiutare Israe...

Tel Aviv, 8 ago. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di rimanere in carica il più a lungo possibile. In un'intervista a Time, ha dichiarato: "Resterò in carica finché crederò di poter aiutare a guidare Israele verso un futur...