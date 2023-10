Mo: Netanyahu, 'Israele non accetterà il cessate il fuoco a Gaza&...

Tel Aviv, 30 ott. (Adnkronos) – "E' tempo “di decidere se siamo disposti a lottare per un futuro di speranza e promessa, o arrenderci alla tirannia e al terrore”. Lo ha detto in un briefing – ripreso dal Guardian – il premier israeliano Benjamin Netanyahu, definendo l'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre come un “punto di svolta”.

Israele “non ha iniziato questa guerra, ma la vincerà", ha aggiunto il primo ministro. “Israele resisterà alle forze della barbarie fino alla vittoria”.

Riguardo al cessate il fuoco a Gaza, Netanyahu ha aggiunto che proprio come gli Stati Uniti non avrebbero accettato un cessate il fuoco dopo il bombardamento di Pearl Harbor o dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre, Israele non accetterà la cessazione delle ostilità con Hamas dopo i terribili attacchi del 7 ottobre.