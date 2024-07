Mo: Netanyahu rientrato in Israele, nel pomeriggio gabinetto di guerra

Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dopo aver anticipato di diverse ore il volo di ritorno dagli Usa in Israele a causa dell'attacco di ieri sulle Alture del Golan. Il premier ha convocato il gabinetto di sicurezza alle 16 ora locale (le 15 in Italia). Netanyahu – ha scritto su X l'ufficio del premier – è diretto verso la Kirya, il quartier generale dell'esercito, per una valutazione della sicurezza.