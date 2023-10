Mo: Nobili (Iv), 'Questura valuti di impedire manifestazione pro-Hamas di Roma'

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Domani a Piazza Vittorio Emanuele a Roma si terrà una manifestazione pro-Hamas: nel rispetto della libertà di manifestazione che in Italia, a differenza che fra i terroristi e in Paesi che li foraggiano come l’Iran, è un diritto e un valore...

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "Domani a Piazza Vittorio Emanuele a Roma si terrà una manifestazione pro-Hamas: nel rispetto della libertà di manifestazione che in Italia, a differenza che fra i terroristi e in Paesi che li foraggiano come l’Iran, è un diritto e un valore, esiste però un ragionevole problema di sicurezza pubblica”. Lo dice Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Italia iva.

“La Questura valuti se impedire lo svolgimento della manifestazione anche in ragione di tutelare l'incolumità dei cittadini. Il rischio di infiltrazioni e degenerazioni non appare così aleatorio, poichè l’evento di domani coincide con l'appello che l'ex capo di Hamas Khaled Meshaal ha rivolto a tutto il mondo musulmano a scendere in strada dopo la preghiera per manifestare sostegno alla causa palestinese contro Israele", proseguo Nobili.

"Non possiamo correre il rischio che le strade della Capitale si trasformino in un megafono della propaganda a favore del gruppo terroristico o, peggio ancora, che si trovi il pretesto per accendere una scintilla anche qui da noi. I diritti dei palestinesi nulla hanno a che fare con la violenza terrorista di Hamas di cui sono le prime vittime”. conclude l'esponente di Iv.