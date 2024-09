Mo: Oim, '90.530 sfollati in Libano a causa degli attacchi israeliani'

Mo: Oim, '90.530 sfollati in Libano a causa degli attacchi israeliani'

Ginevra, 25 set. (Adnkronos) - Negli ultimi giorni sono state sfollate almeno 90.530 persone in Libano a causa degli attacchi israeliani. Lo sostiene l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) collegata all'Onu, secondo cui circa 40.000 sfollati hanno trovato rifugio in 283 si...