Mo: ok governo ai 4 testi presentati, con due 'appunti' su quello maggioranza e Pd-M5s-Avs

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Il ministro Antonio Tajani ha dato parere favorevole del governo alle 4 mozioni presentate alla Camera dalla maggioranza, da Azione-Iv, da Più Europa e da Pd-M5S-Avs. Ma con due 'appunti': uno sulla mozione della maggioranza e uno su quello Pd-M5S-Avs.

Nella risoluzione del centrodestra si chiede di togliere la parte in cui si chiede che la popolazione civile sia tutelata nella "massima misura possibile". Per quanto riguarda quella di Pd-M5S-Avs l'annotazione riguarda il punto 5 della premessa. "Il processo di pace, negli ultimi anni, -si legge nel punto 5- è stato messo in grave crisi da iniziative unilaterali da entrambe parti, come i continui attacchi missilistici provenienti da Gaza e l'allargamento, sostenuto direttamente e indirettamente dal governo israeliano in carica, degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania".