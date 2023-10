Mo: Olp, 'contatti intensi con fratelli arabi per cessate il fuoco'

Ramallah, 14 ott. (Adnkronos) - L'Olp è “in intenso contatto con i nostri fratelli arabi e con molti paesi per un cessate il fuoco immediato e per l’apertura di corridoi umanitari per il nostro popolo nella Striscia di Gaza”. Lo ha scritto su X Hussein al-Sheikh, segret...

Ramallah, 14 ott. (Adnkronos) – L'Olp è “in intenso contatto con i nostri fratelli arabi e con molti paesi per un cessate il fuoco immediato e per l’apertura di corridoi umanitari per il nostro popolo nella Striscia di Gaza”. Lo ha scritto su X Hussein al-Sheikh, segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, aggiungendo che è necessario "risparmiare il nostro popolo dai disastri di questa guerra devastante, proteggere i civili, prevenirne lo sfollamento e fermare immediatamente l’aggressione”.